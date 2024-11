Vasco x Atlético-GO: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-wiew). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Vasco e Atlético-GO se enfrentam hoje, sábado, 30 de novembro (30/11), em jogo válido pela 36ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão. A partida será disputada em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), às 21h30min (horário de Brasília).

Vasco x Atlético-GO: como chegam os times

O Vasco informou que todos os ingressos para o duelo já foram vendidos. Recentemente, o Cruzmaltino obteve autorização formal do Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios (BEPE) e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) para aumentar a capacidade de São Januário para 21.419 torcedores.

A equipe está na 11ª colocação da tabela e briga por uma vaga na Pré-Libertadores de 2025. Já o Atlético-GO, lanterna da competição, já foi rebaixado.