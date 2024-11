Criciúma x Corinthians: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-wiew). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Criciúma e Corinthians se enfrentam hoje, sábado, 30 de novembro (30/11), em jogo válido pela 36ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão. A partida será disputada no estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC), às 19h30min (horário de Brasília).

Criciúma x Corinthians: como chegam os times

Para este jogo, o técnico Ramón Díaz conta com o retorno do atacante Memphis Depay. O holandês ficou de fora da vitória corintiana sobre o Vasco por 3 a 1, na última rodada, por ter que cumprir suspensão. Agora, ele volta ao ataque titular, mas ainda sem saber quem será sua dupla.

Isso porque o atacante Yuri Alberto, artilheiro do Corinthians no ano, ainda é dúvida para iniciar a partida. Em recuperação de lesão na coxa, o camisa nove do Timão realizou a transição física na última quarta-feira. A tendência é que ele reúna condições de jogo, mas ainda há chances de começar no banco de reservas. (Com Gazeta Esportiva)