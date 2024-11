Cruzeiro x Grêmio: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-wiew). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Cruzeiro e Grêmio se enfrentam hoje, quarta-feira, 27 de novembro (27/11), em jogo da 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão. A partida será disputada no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), às 21 horas (horário de Brasília).

Cruzeiro x Grêmio: como chegam os times

Com 47 pontos conquistados, o Cruzeiro defende a permanência no G7, a zona de classificação para a Copa Libertadores. Já o Grêmio, que vem de um empate frustrante por 2 a 2, em casa, com o Juventude, tem 40 pontos e flerta com a zona de rebaixamento.



Para este duelo, o Grêmio não deverá contar com o zagueiro Rodrigo Ely, que passou os últimos dias com uma proteção no pé direito e não deve correr riscos. Assim, Pedro Geromel vai compor dupla de zaga com Jemerson, que retorna de suspensão. (Com Gazeta Esportiva)