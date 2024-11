Palmeiras x Botafogo: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta), no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-wiew). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Palmeiras e Botafogo se enfrentam hoje, terça-feira, 26 de novembro (26/11), em jogo adiantado da 36ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão. A partida será disputada no Allianz Parque, em São Paulo (SP), às 21h30min (horário de Brasília).

Palmeiras x Botafogo: como chegam os times

Ambos os times entram em campo com 70 pontos conquistados. O Verdão é o líder da competição no critério de desempate, tendo uma vitória a mais que o Glorioso (21 contra 20). A equipe palmeirense assumiu a ponta da tabela na última rodada.

Para isso, os comandados de Abel Ferreira precisaram vencer o Atlético-GO, por 1 a 0, e contaram com tropeço do time carioca, que ficou no empate por 1 a 1 com o Vitória, no Nilton Santos. O Botafogo estava, de forma consecutiva, na liderança desde a 25ª rodada, enquanto o Alviverde ainda não havia assumido a ponta nenhuma vez. (Com Gazeta Esportiva)