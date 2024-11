Fortaleza x Flamengo: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-wiew). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Fortaleza x Flamengo: como chegam os times

Com a vitória do Internacional, no último fim de semana, o Fortaleza perdeu, pelo menos momentaneamente, a terceira posição. Para retomá-la, os comandados de Vojvoda precisam derrotar o Fla. Em caso de empate, o time cearense iguala o Colorado em pontuação, mas perde no saldo de gols.

Não somente isso: o olhar do Tricolor está voltado, principalmente, para o topo. Lutando pelo título do Brasileirão, o Leão, se vencer, mantém-se colado no Palmeiras e no Botafogo, líder e vice-líder, respectivamente. Os dois rivais, que possuem os mesmos 70 pontos atualmente, duelam entre si também hoje, já pela 36ª rodada. (Com Mateus Moura)