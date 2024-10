Cruzeiro: Diniz diz que Athletico foi fundamental para classificação na Sul-Americana Entenda

De acordo com treinador cruzeirense vestiário após a derrota por 3 a 0 para o Athletico mudou o comportamente do time

O Cruzeiro está classificado para a final da Copa Sul-Americana. Após 15 anos, a Raposa volta a decidir um título continental. A vaga veio após a vitória por 1 a 0 sobre o Lanús, nessa quarta-feira (30), na Argentina. O técnico Fernando Diniz reconheceu que o Athletico foi importante para essa classificação.

No último fim de semana, pelo Campeonato Brasileiro, o Furacão fez 3 a 0 sobre o Cruzeiro. O clima no vestiário ficou ruim; no entanto, para o treinador da Raposa, isso foi fundamental para unir o elenco.

“O vestiário (de sábado) foi extremamente positivo, com muita verdade envolvida, com muita justiça. Não foi só aquele vestiário. Posso dizer que, desde que cheguei aqui, as coisas foram progredindo para o time se unir”, afirmou inicialmente em entrevista coletiva.