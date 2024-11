Transplantados: equipe de futebol promove a doação de órgãos no Chile

O sonho de Héctor Sánchez de se tornar jogador de futebol foi interrompido por uma doença hepática. Dois implantes lhe deram a oportunidade de renascer e jogar para promover a doação de órgãos no Chile , um país com baixa taxa de transplantes.

A cifra corresponde à metade do líder regional nesse tema, o Uruguai, com 19,7 a cada milhão e também está longe de países como Argentina (18) e Brasil (17), segundo o Ministério da Saúde chileno.

E distante também da União Europeia, com 20,9 e da líder mundial, Espanha, com 48,9.

"Na hora de entrar no gramado me esqueço de tudo, sou uma pessoa normal, sou a pessoa mais feliz", afirma Sánchez.

Transplantados: equipe de futebol promove a doação

Quase 2.200 pessoas esperam por um órgão no Chile atualmente.

O número de transplantes não aumentou significativamente no país desde a promulgação da lei que estabelece que todo maior de 18 anos é doador em caso de morte, mesmo com as campanhas de comunicação do Estado promovendo os transplantes.