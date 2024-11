Bayer Leverkusen traz taças ao Brasil em tour pela América do Sul

Simon Rolfes lidera delegação do Bayer 04 Leverkusen em visita ao Brasil. Equipe conquistou Copa da Alemanha, Bundesliga e Supercopa Crédito: Jogada 10

Sensação do futebol europeu na temporada 2023/2024, o Bayer Leverkusen trará as taças de campeão alemão e de campeão da Copa da Alemanha nesta semana. A equipe do interior da Alemanha também deixará em exposição a taça da Supercopa, conquistada já nesta temporada 2024/2025. Não coincidentemente, a viagem acontece durante a Data-Fifa, período em jogos na Europa. O tour da taça – batizado de 2024 Trophy Tour Brazil – é a segunda viagem intercontinental oficial do clube neste ano e será liderada por Simon Rolfes, Diretor de Esportes do Bayer 04 Leverkusen, acompanhado por Kim Falkenberg, Chefe de Recrutamento. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Os dois executivos serão acompanhados em São Paulo pelo embaixador do Bayer e ídolo do futebol brasileiro, Paulo Sérgio. Em setembro, o CEO Fernando Carro representou o clube na primeira ação da taça em Nova York, nos Estados Unidos.

No Brasil, o Bayer irá celebrar o sucesso histórico da última temporada com parceiros, torcedores e a comunidade do futebol brasileiro. Ao mesmo tempo, o atual campeão alemão, vencedor da DFB Pokal e da Supercopa, busca fortalecer ainda mais seus laços com os escritórios da Bayer ao redor do mundo e explorar oportunidades de negócios na região para os próximos anos. A rica tradição de jogadores brasileiros no Leverkusen, incluindo o jovem zagueiro Arthur, de 21 anos, atual representante, destaca o enfoque latino-americano do Bayer. “Há muitos grandes craques e personalidades brasileiras que contribuíram para o nosso clube ao longo das décadas, e estamos orgulhosos de ter o Arthur em nosso elenco, como parte dos três títulos conquistados na temporada passada. Os troféus que o Arthur ajudou a conquistar são troféus que ele ganhou para todos os brasileiros que já jogaram no Bayer 04. Estamos animados para representar nosso clube e a Bundesliga em nossa visita na próxima semana. A história dos jogadores do Bayer Leverkusen está profundamente ligada ao Brasil”, afirmou Rolfes.

Planejamento do Bayer Uma recepção inicial na sede da Bayer Brasil em São Paulo e um evento especial “Noite dos Campeões Bayer” para convidados e parceiros.

Recepção formal para a delegação do Bayer 04 na Câmara de Comércio Alemã, junto com representantes de empresas alemãs no Brasil.

Clínica de futebol para crianças no Colégio Benjamin Constant, em São Paulo.

Estreia oficial no Brasil do documentário “Um Sonho Realizado”, coproduzido com a Prime Video sobre a temporada 2023-24 do Leverkusen, em evento no Goethe-Institut São Paulo, organização alemã para cultura e educação.

Primeiras discussões sobre um projeto de academia de futebol em São Paulo como uma iniciativa futura.

Diversas entrevistas e sessões de fotos ao longo da semana para Rolfes e Sérgio. “Tenho muitas lembranças maravilhosas dos meus anos em Leverkusen. Embora minha geração não tenha conseguido conquistar o título da liga para o Leverkusen, todos nós que jogamos pelo Bayer 04 ficamos muito orgulhosos do que o time alcançou no ano passado. Tive a sorte de poder viajar para alguns jogos nesta primavera para testemunhar a temporada histórica. É ótimo poder compartilhar isso com os fãs no Brasil. É como uma segunda família”, comentou Paulo Sérgio, que jogou pelo clube de 1993 a 1997, com mais de 120 partidas. História do Bayer O brasileiro Tita foi o pioneiro no Bayer Leverkusen na temporada 1987/1988 após ser campeão no Flamengo e no Vasco. Em 1988, o atacante fez o gol do título da equipe alemã na Copa da UEFA numa decisão contra o Espanyol de Barcelona em plena Catalunha. Tita fez apenas 26 jogos e marcou 12 gols.

Já o brasileiro com mais jogos pelo Bayer Leverkusen é o lateral esquerdo Wendell com 250 partidas, depois dele vem o zagueiro pentacampeão Juan com 176 partidas, seguido por Zé Roberto e Paulo Sérgio com 150, e Renato Augusto com 126. E por falar em títulos históricos, o da Bundesliga quebrou uma hegemonia de 11 anos do Bayern de Munique e tudo isso sem perder nenhum jogo! O Bayer Leverkusen foi apenas o quinto clube alemão a conquistar a “dobradinha” nacional e se tornou o primeiro na história da Bundesliga a terminar a campanha da liga invicto. A equipe de Xabi Alonso alcançou 51 jogos consecutivos sem derrotas em 2023-24, superando o recorde europeu anterior de 48 jogos, estabelecido pelo Benfica de Portugal entre 1963-65. A sequência foi interrompida apenas na final da Liga Europa em maio.