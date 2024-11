Marco Angulo, destaque da LDU, morre aos 22 anos

"Com profunda dor e tristeza, lamentamos informar o falecimento do nosso querido jogador Marco Angulo. Estendemos nossos sentimentos e condolências à família e amigos. Sua partida é uma perda irreparável que deixa uma marca inapagável em nossos corações", destacou a LDU em suas redes sociais.

Angulo estava no Hospital Eugenio Espejo após sofrer um acidente automobilístico no dia 7 de outubro em que morreram também Roberto Cabezas, lateral do Independiente del Valle Juniors, e mais uma pessoa. No período de internação, o atleta chegou a passar por uma cirurgia de emergência para tentar reverter as lesões.

Revelado no Independiente del Valle, Angulo permaneceu no clube até 2022. No ano passado, ele se transferiu para o FC Cincinnati, dos Estados Unidos. Neste ano, retornou ao futebol equatoriano para defender a LDU e atuou em 18 partidas.