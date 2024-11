Cruzeiro x Flamengo: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-wiew). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Cruzeiro x Flamengo: como chegam os times

O Rubro-Negro venceu o Atlético Mineiro no último domingo no Maracanã e vai em vantagem para o segundo e decisivo jogo no próximo domingo, na Arena MRV. Apesar disso, o técnico Filipe Luís não vai levar sua força máxima para a capital mineira e escalará um time misto para enfrentar o Cruzeiro

Messi admite que pode estar fazendo últimos jogos pela Argentina: "Isso me emociona"; VEJA



Para o Cruzeiro, que está classificado para a final da Copa Sul-Americana, que será disputada no dia 23 de novembro, o objetivo é a recuperação no Brasileiro e ganhar confiança para o jogo mais importante do ano. (Com Gazeta Esportiva)