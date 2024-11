Veja lista: sem Endrick, Dorival convoca seleção para últimos jogos em 2024

"Todos nós estamos muito atentos com a evolução. Ele já está praticamente totalmente recuperado, mas teve poucos minutos, foi o que pesou bastante. Ele se dispôs a estar aqui dentro. Gostaria muito de ser relacionado, mas ele também entendeu a situação, a condição em que se apresenta, a pouca minutagem em campo e as próprias cobranças que todos nós faríamos com ele no banco ou dentro de campo. Temos que respeitar o processo do clube. Um atleta do nível dele ter o prazer de estar aqui dentro sempre, isso para nós tem uma importância muito grande, mesmo ele não estando na totalidade de suas condições. Por isso, acredito que a gente tenha que valorizar essa postura que ele teve. Decidimos não trazê-lo para não precipitar", afirmou.

O técnico da seleção também comentou sobre o prêmio da Bola de Ouro, no qual Vinicius Júnior acabou perdendo para o espanhol Rodri.