Ex-Fortaleza, Osvaldo volta a treinar após ter sofrido embolia pulmonar

O atacante Osvaldo, do Vitória, voltou a treinar com o clube nessa segunda-feira, 14, após ter sofrido embolia pulmonar, condição de obstrução do sistema respiratório. O jogador chegou a ser internado, em Salvador, no início de setembro, mas logo obteve alta.



Tendo voltado a treinar no CT Manoel Pontes Tanajura, Osvaldo realiza treinos específicos e individuais. Mesmo apresentando boa recuperação, o jogador ainda deverá ficar sem atuar pelo restante da temporada. A previsão é de que Osvaldo esteja totalmente apto para retornar aos gramados na pré-temporada de 2025.

No Vitória desde 2023, o jogador anotou oito gols e uma assistência em 38 jogos nesta temporada.