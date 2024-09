Ex-Ceará e Fortaleza, Osvaldo é internado em UTI com embolia pulmonar

Hoje no Vitória, atleta havia ficado no banco de reservas da equipe baiana em partida no último sábado, 14, por desconfortos no corpo

Ex-jogador de Ceará e Fortaleza, o atacante Osvaldo deu entrada na UTI do Hospital São Rafael, em Salvador, nesta segunda-feira, 16. De acordo com informação do portal baiano A Tarde, o atleta apresentou um quadro de embolia pulmonar e trombose após ser poupado do último jogo do Rubro-Negro Baiano por desconforto na parte lateral da barriga.

Em nota, o Vitória destacou aos torcedores que o atleta está sendo acompanhado pelo departamento médico e de saúde do clube para "exames complementares adicionais da função respiratória" após apresentar um incômodo torácico durante o retorno para Bahia após a vitória diante do Atlético-GO. O clube ainda desejou rápida recuperação ao jogador.

Confira nota do EC Vitória:

O atleta Osvaldo apresentou, durante a viagem de volta para Salvador, um incômodo torácico, motivando a realização de exames de imagem e condutas imediatas.