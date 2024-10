Brasil x Peru: horário e onde assistir ao vivo grátis - Eliminatórias

Brasil e Peru se enfrentam hoje, terça-feira, 15 de outubro (15/10), o confronto é válido pela 10ª rodada das Eliminatórias Sul-Americana da Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF), às 21h45 (horário de Brasília).

Brasil x Peru: 'botafogodependência' do Brasil

Após resultados negativos sob o comando de Dorival Júnior, a seleção brasileira retomou o bom futebol e a confiança de seus torcedores. Na última quinta-feira, 10, o Brasil enfrentou o Chile e, de virada, venceu por 2 a 1.

Os grandes destaques do jogo são jogadores do líder do Brasileirão, o Botafogo. O atacante Eduardo Vargas, que atua no Atlético-MG, abriu o placar para o Chile logo no início do jogo. Porém, ao final do primeiro tempo, Igor Jesus marcou o primeiro gol do Brasil na partida.

Outro atacante do Botafogo que esteve em campo foi Luis Henrique, e foi justamente dele que veio o gol da vitória brasileira no segundo tempo. Agora, o Brasil jogará diante de sua torcida no Mané Garrincha para manter a confiança.