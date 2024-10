Dorival Jr confirma três mudanças na Seleção contra o Peru

“Não foram testes. (O time) Foi definido anteriormente à primeira partida. Era uma decisão nossa. Vanderson tem um poder de ataque interessante. Temos que buscar um equilíbrio pelo setor até porque a presença do Danilo ali como terceiro homem de marcação é muito importante. Um jogador que tem uma experiência muito grande e que tem nos ajudado nesse momento de transição que estamos passando. O capitão da equipe será o Marquinhos”, revelou.

Ele afirmou que a decisão quanto ao time que iria escalar já estava tomada antes mesmo da partida contra o Chile. Na ocasião, o Brasil venceu por 2 a 1, de virada, com gols de Igor Jesus e Luiz Henrique.

O técnico Dorival Jr confirmou o time titular da Seleção Brasileira no jogo contra o Peru, nesta terça (15). Além disso, ele também revelou, em coletiva nesta segunda-feira (14), que Marquinhos será o capitão na ausência de Danilo.

Além de Danilo, Paquetá, suspenso dá lugar a Gerson. André é a terceira mudança em relação ao jogo em Santiago, com Bruno Guimarães ocupando sua vaga entre os 11.

LEIA MAIS : Zubeldía tem aproveitamento melhor que seus antecessores no São Paulo

Jogo contra o Peru

Dorival também falou sobre o jogo em si, revelando que espera ‘rendimento satisfatório’ da equipe. Em quarto na tabela (13 pontos), a Seleção pode se reaproximar da ponta em caso de vitória sobre os peruanos, que vêm na penúltima posição, com apenas seis pontos.

“Espero, sim, um rendimento satisfatório daqueles que estão e que possamos ter uma atuação de excelente nível a cada momento já que esse é o objetivo nesse instante. Buscar um resultado importante contra um adversário que também vem em processo de recuperação”, afirmou.

O Brasil enfrenta o Peru, nesta terça-feira (15), em jogo pela décima rodada – a primeira do segundo turno – das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. A partida será às 21h45 (de Brasília) no estádio Mané Garrincha, em Brasília.