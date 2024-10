Atlético-MG x Vasco: retrospecto, escalação provável, horário e mais

Nos três jogos que disputou em casa nesta edição da Copa do Brasil, a equipe mineira não sofreu gols e está invicta. Sua classificação veio após vencer o São Paulo no Morumbi por 1 a 0 e conseguir um empate em casa.

Atlético-MG e Vasco da Gama se enfrentam hoje, quarta-feira, 2 de outubro (02/10), no jogo da ida das semifinais da Copa do Brasil. A partida será disputada no Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), às 19h15min (horário de Brasília).

A única vitória do Vasco fora de casa foi na primeira fase, contra o Marcílio Dias, por 3 a 1. Nas fases seguintes, jogando fora do Rio de Janeiro, o time teve dois empates e uma derrota.

Vasco

Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Léo (Maicon), Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Cocão, Philippe Coutinho, Puma Rodríguez (Jean David), Emerson Rodríguez e Vegetti.

Retrospecto de Atlético-MG x Vasco: últimos jogos dos times

No retrospecto do confronto entre mineiros e cariocas, nos últimos quatro jogos, foram três vitórias do Vasco e uma do Atlético-MG.

No entanto, no último jogo entre as duas equipes, pelo Brasileirão, o Galo saiu vitorioso na Arena MRV, vencendo por 2 a 0.