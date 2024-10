Atlético inicia negociação para renovação de contrato de Everson

Everson é um dos grandes nomes do Atlético e conquistou Copa do Brasil, Brasileirão e Supercopa do Brasil

O Atlético já começou as conversas, por meio do diretor de futebol Victor Bagy, para renovar o contrato do goleiro Everson. As negociações ocorrem com Edson Neto, empresário do atleta.

O contrato de Everson com o Galo vai até dezembro de 2025. No entanto, o Atlético deseja manter o arqueiro. Há grande expectativa de que o desfecho seja positivo e o defensor permaneça no clube mineiro por mais tempo.

