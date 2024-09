Atlético-MG x Fluminense: onde assistir ao vivo e horário - Libertadores

Fluminense e Atlético-MG vão se enfrentar no jogo de volta entre equipes brasileiras nas quartas de final da Copa Libertadores. Atual campeão, o Fluminense jogou a primeira partida como mandante e venceu por 1 a 0, com gol de Lima.

Fluminense e Atlético-MG se enfrentam hoje, quarta-feira, 25 de setembro (25/09), no jogo da volta das quartas de final da Copa Libertadores. A partida será disputada no Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), às 19h (horário de Brasília).

Agora, o Atlético-MG levará o segundo jogo para BH e, ao lado de sua torcida, tentará reverter o resultado negativo da primeira partida. O Galo precisa de dois gols ou mais se quiser uma classificação direta; uma vitória mínima por 1 a 0 leva a partida para os pênaltis.

As duas equipes focam no torneio internacional nesta quarta-feira. No Brasileirão, a campanha não reflete o bom futebol mostrado na Libertadores. O Fluminense esteve por muito tempo na zona de rebaixamento, conseguiu sair recentemente, mas retornou na última rodada.

Com uma campanha mediana, o Atlético-MG não decepciona tanto quanto o Tricolor, mas também não empolga sua torcida. O time está na nona colocação, com apenas nove vitórias em 25 jogos disputados.