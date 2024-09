Fluminense defende invencibilidade de três anos, no Maracanã, pela Libertadores

Tricolor encara o Atlético-MG e tenta abrir boa vantagem, manter invencibilidade no estádio e seguir vivo pelo bicampeonato Crédito: Jogada 10

Após a derrota para o Juventude pelo Brasileirão, o Fluminense volta suas atenções para o jogo de ida das quartas da Libertadores. Assim, a equipe entra em campo nesta quarta-feira (18), às 19h (de Brasília), no Maracanã, diante do Atlético-MG. O Tricolor defende uma invencibilidade de mais de três anos sem perder no estádio pelo torneio continental. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O último revés do atual campeão, no estádio, pela competição aconteceu no dia 18 de maio de 2021, quando o Junior Barranquilla, da Colômbia, surpreendeu e triunfou por 2 a 1. Valencia e Edwin Cetre estufaram a rede, enquanto Abel Hernández descontou para o Tricolor. Desde então, foram dez vitórias e três empates, diante da torcida.

Vale lembrar que o número de jogos poderia ser maior, mas o Maracanã passou por reformas entre 2011 e 2013, visando a Copa do Mundo de 2014. Nas edições de 2011, 12, 13 e 22, então, o Flu utilizou Nilton Santos e São Januário para atuar em casa. A derrota para os colombianos, portanto, foi a única deste século, até aqui, neste palco. Os comandados de Mano Menezes necessitam vencer para levarem uma boa vantagem para o jogo de volta, que acontece na Arena MRV, dia 25, no mesmo horário. Quem avançar encara, na semifinal, o vencedor do duelo entre Colo-Colo (CHL) e River Plate (ARG). Praticamente força máxima e casa cheia Para seguir com a invencibilidade, Mano Menezes praticamente terá força máxima, visto que só não poderá contar com os três jogadores que passaram por cirurgias: Lelê, Ignácio e Diogo Barbosa. Além disso, Gabriel Fuentes não estará em campo, pois já participou do mata-mata desta Libertadores com a camisa do Junior Barranquilla, da Colômbia.

Quem terá que ter atenção máxima será Paulo Henrique Ganso, já que está pendurado por ter tomado cartão amarelo nos dois jogos contra o Grêmio, pelas oitavas de final. Caso volte a ver mais um amarelo nesta quarta-feira (18), o meio-campista estará fora do jogo de volta e poderá ser um desfalque importante. Por fim, até o momento, mais de 45 mil ingressos já foram vendidos, e o Maracanã promete estar lotado para o duelo decisivo. A torcida tricolor estará presente para empurrar o time rumo a mais uma vitória para manter vivo o sonho do bicampeonato. Retrospecto recente do Fluminense no Maracanã em Libertadores 1 – 2021 – Fluminense 1 x 0 Cerro Porteño (PAR)

2 – 2021 – Fluminense 2 x 2 Barcelona (EQU)

3 – 2023 – Fluminense 1 x 0 The Strongest (BOL)

4 – 2023 – Fluminense 5 x 1 River Plate (ARG)

5 – 2023 – Fluminense 1 x 1 Sporting Cristal (PER)

6 – 2023 – Fluminense 2 x 0 Argentinos Juniors (ARG)

7 – 2023 – Fluminense 2 x 0 Olímpia (PAR)

8 – 2023 – Fluminense 2 x 2 Internacional

9 – 2023 – Fluminense 2 x 1 Boca Juniors (ARG)

10 – 2024 – Fluminense 2 x 1 Colo-Colo (CHI)

11 – 2024 – Fluminense 2 x 1 Cerro Porteño (PAR)

12 – 2024 – Fluminense 3 x 2 Alianza Lima (PER)

13 – 2024 – Fluminense 2 (4) x (2) 1 Grêmio