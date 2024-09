São Paulo x Internacional: onde assistir ao vivo e online - Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (pay-per-wiew). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

São Paulo e Internacional se enfrentam hoje, domingo, 22 de setembro (22/09), no jogo da 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão. A partida será disputada no Morumbis, em São Paulo (SP), às 18h30min (horário de Brasília).

São Paulo x Internacional: Calleri alcançará marca de 450 jogos

O atacante Jonathan Calleri está prestes a alcançar a marca de 450 jogos como jogador profissional. O argentino pode chegar ao número neste domingo, quando o São Paulo enfrenta o Internacional, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no Morumbis a partir das 18h30 (de Brasília).

"Comecei a jogar bola desde muito cedo, quando ainda era uma criança. O tempo foi passando, virei jogador e fiz a minha estreia profissional, em 2013, pelo All Boys, clube que tenho uma forte relação e um enorme carinho. Desde então, já foram muitas partidas como profissional e sinto muito orgulho por tudo o que vivi. Aqui no São Paulo é onde eu encontrei a minha maior identificação e quando olho pra trás e vejo a minha trajetória, fico muito contente pelo caminho ter me levado até o Tricolor", disse Calleri. (Com Gazeta Esportiva)

