Libertad x Cruzeiro: Narrador usa termo racista durante transmissão

Fala aconteceu na última quinta-feira em jogo válido pela Sula. A SamucaTV, canal no YouTube dedicado ao futebol, se desculpou ainda na transmissão

Durante o aquecimento de um dos reservas do Cruzeiro, que é negro, “Vibrante” usou o termo "coloured", que, em inglês, significa “colorido”. No entanto, a expressão era utilizada nos Estados Unidos de forma pejorativa para classificar pessoas negras.

Os colegas de transmissão não entenderam a expressão e, então, Alberto usou a palavra “escurinho” para explicar o que queria falar.

Enquanto o jogador se aquecia, Alberto indagou: "Esse 'coloured' que está fazendo... quem que é esse do Cruzeiro, o 'coloured', aí, Samuel Venâncio?", dirigindo-se a Samuel Venâncio, companheiro de jornada e dono do canal do YouTube dedicado ao futebol.



Sem entender a expressão usada por Rodrigues, Samuel citou alguns jogadores que estavam se preparando para entrarem em campo.