Fluminense x Botafogo: onde assistir ao vivo e online - Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo exclusiva no Premiere (pay-per-wiew). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Fluminense e Botafogo se enfrentam hoje, sábado, 21 de setembro (21/09), no jogo da 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão. A partida será disputada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 18h30min (horário de Brasília).

Fluminense x Botafogo: Tricolor quer distância do Z-4 e Fogão fixar liderança

Com 25 mil ingressos vendidos até então, o Maracanã não deverá ficar lotado para o clássico carioca. A capacidade do estádio no Rio de Janeiro é de pouco menos de 80 mil torcedores.

O Fluminense vive situação complicada no Campeonato Brasileiro e contará com o apoio de sua torcida para reverter a situação. A equipe comandada por Mano Menezes ocupa, atualmente, a 16ª colocação da tabela, com 27 pontos conquistados. (Com Gazeta Esportiva)

