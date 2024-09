Corinthians x Atlético-GO: onde assistir ao vivo e online - Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo exclusiva no Premiere (pay-per-wiew). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Corinthians e Atlético-GO se enfrentam hoje, sábado, 21 de setembro (21/09), no jogo da 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão. A partida será disputada na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), às 16h (horário de Brasília).

As chances do atacante holandês jogar neste sábado são grandes, já que ele foi poupuado contra o Leão do Pici e passou por uma rotina de treinamentos e reforço muscular muito intensa nos últimos dias. A dúvida, agora, é saber se Memphis Depay inicia como titular, ou é opção para entrar durante os 90 minutos.

Do outro lado, o Atlético-GO atravessa um momento muito difícil nesta temporada. A equipe ocupa a laterna do Campeonato Brasileiro, com apenas 18 pontos conquistados. (Com Gazeta Esportiva)

Corinthians x Atlético-GO: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão

Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão: dia e horário do jogo Corinthians x Atlético-GO

Sábado, 21 de setembro (21/09), às 16h (horário de Brasília).