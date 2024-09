Fluminense x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e horário - Libertadores

Fluminense e Atlético-MG se enfrentam hoje, quarta-feira, 18 de setembro (18/09), no jogo da ida das quartas de final da Copa Libertadores. A partida será disputada no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, às 19h (horário de Brasília).

Fluminense defende invencibilidade de três anos, no Maracanã, pela Libertadores; VEJA



Fluminense x Atlético-MG: confronto entre brasileiros

Fluminense e Atlético-MG vão se enfrentar na primeira partida entre equipes brasileiras nas quartas de final da Copa Libertadores. Atual campeão, o Fluminense jogará a primeira partida como mandante, e sua classificação foi concretizada após derrotar o Grêmio nos pênaltis.