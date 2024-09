Internado após embolia pulmonar, Osvaldo tranquiliza torcedores: "Estou bem"

Ex-jogador do Ceará e Fortaleza, o atacante Osvaldo, do Vitória, foi internado após sentir um incômodo torácico na viagem de volta para Salvador na noite dessa segunda-feira, 16. A equipe ganhou do Atlético-GO, por 2 a 0, pelo Brasileirão, no Castelo do Dragão, em Goiânia (GO), no último sábado, 14.

O jogador, de 37 anos, explicou o problema médico por meio de comunicado e tratou de tranquilizar os torcedores.

"Boa noite pessoal, passando para falar que estou bem e para agradecer o carinho e preocupação de todos vocês. Esse problema aconteceu por causa de uma pancada que eu havia sofrido na perna, o edema acabou gerando um coágulo que se deslocou, mas graças a Deus foi detectado a tempo. Estou recebendo todos os cuidados e logo logo espero estar de volta defendendo as cores do leão. Um grande abraço a todos", escreveu.