Athletico x Vasco: horário e onde assistir ao vivo - Copa do Brasil

Com o intuito de descobrir as primeiras equipes que vão se classificar para as semifinais, Vasco da Gama e Athletico-PR se enfrentarão na Ligga Arena, após o Gigante da Colina vencer o primeiro jogo por 2 a 1 em São Januário.

Vasco da Gama e Athletico-PR se enfrentam hoje, quarta-feira, 11 de setembro (11/09), na partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil 2024. A partida será disputada no Ligga Arena, em Curitiba (PR), às 21h30min (horário de Brasília).

As duas equipes se enfrentaram no jogo de ida no dia 28 de agosto, duas semanas atrás. Agora, tanto o Vasco quanto o Athletico contarão com retornos importantes.

O Vasco terá a vantagem de jogar pelo empate para garantir a classificação, já os mandantes precisarão vencer a partida se quiserem assegurar a vaga nas semifinais.

