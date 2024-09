Jogadores prestam homenagens a Paulinho após anúncio de aposentadoria

Paulinho encerrou o contrato com o Corinthians em maio deste ano. Nos últimos meses, sofreu com uma grave lesão no joelho e passou por um longo processo de recuperação

Após o anúncio da aposentadoria do jogador Paulinho, de 36 anos, do Corinthians, nomes do futebol brasileiro e internacional, como Neymar, atacante do Al Hilal, Andrés Iniesta, do Barcelona e o apresentador Neto, do programa "Donos da Bola", pronunciaram-se sobre a saída do atleta.

Na publicação, os comentários parabenizam a passagem de Paulinho pelo esporte. O apresentador Neto comentou: "Você é um anjo. Meu craque". Já Neymar Jr, colega de Seleção Brasileira, deixou um emoji de emoção e um de coração para responder a publicação.