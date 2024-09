Botafogo-SP x Goiás: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam no encerramento da 25ª rodada da Série B do Brasileirão

Com objetivos diferentes, Botafogo-SP e Goiás medem forças pela Série B do Brasileirão . O Pantera da Mogiana busca se afastar da zona de rebaixamento, enquanto o Esmeraldino tenta se aproximar do G-4 e entrar na briga pelo acesso a elite do futebol brasileiro. A bola rola nesta segunda-feira (9), às 20h (de Brasília), em Ribeirão Preto, pela 25ª rodada do campeonato.

Como chega o Botafogo-SP

Sem perder há três jogos, o Botafogo-SP quer manter a boa fase para seguir se afastando da zona de rebaixamento. Para o jogo contra o Goiás, o técnico português Paulo Gomes já contará com o recém-contratado Pedro Costa, lateral-direito que estava no Tombense. Além disso, o Pantera aposta no bom momento do atacante Alexandre Jesus, que marcou quatro gols desde que chegou do Fluminense.

Como chega o Goiás

O Goiás busca se reabilitar após perder para o Ituano e empatar com o Paysandu. Sem vencer há duas partidas, o Esmeraldino precisa da vitória para seguir na cola do G-4. Sendo assim, o técnico Vagner Mancini terá reforços importantes, como o volante Juninho e o atacante colombiano Ángelo Rodríguez, que se recuperaram de lesão, além do volante Nathan Melo, que estava suspenso na última rodada.

Botafogo-SP x Goiás

25ª rodada – Série B do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 09/09/2024, às 20h (de Brasília)

Local: Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP)

Botafogo-SP: João Carlos; Matheus Costa, Fabio Sanches e Bernardo Schappo; Pedro Costa, Abdulai (Fillipe Souto), Matheus Barbosa e Jean Victor (Patrick Brey); Douglas Baggio, Alexandre Jesus e Victor Andrade. Técnico: Paulo Gomes

Goiás: Tadeu; Dieguinho, Messias, Lucas Ribeiro e Sander (DG); Nathan Melo, Marcão Silva e Régis (Rafael Gava); Mateus Gonçalves (Welliton Matheus), Thiago Galhardo e Paulo Baya (Jhon Vásquez). Técnico: Vagner Mancini

Árbitro: Fernando de Salles Filho (PA)

Assistentes: Márcia Lopes Caetano (RO) e Márcio Correia Dias (PA)

VAR: Rafael Traci (SC)