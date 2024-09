Brasil x Equador: horário e onde assistir ao vivo - Eliminatórias

Brasil e Equador se enfrentam hoje, quinta-feira, 5 de setembro (05/09), o confronto é válido pela 7ª rodada das Eliminatórias Sul-Americana da Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), às 22h (horário de Brasília).

Esta será a estreia de Dorival Júnior no comando do Brasil nas Eliminatórias. No último jogo da seleção pela competição, o time ainda era comandado por Fernando Diniz e perdeu para a Argentina por 1 a 0, com gol de Otamendi.

Com a eliminação na Copa América para a Colômbia, a seleção brasileira tentará retomar a confiança de sua torcida. O primeiro confronto pós-torneio continental será contra o Equador, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026.

Na quinta colocação, o Equador também estreará um novo técnico nas Eliminatórias: a equipe agora é dirigida por Sebastián Beccacece, treinador bem conhecido no futebol sul-americano. Em seu plantel, o novo técnico convocou quatro jogadores que atuam no futebol brasileiro: Félix Torres, do Corinthians, Alan Franco, do Atlético-MG, Jhegson Méndez, do São Paulo, e Enner Valencia, do Internacional.

Brasil x Equador: onde assistir ao vivo ao jogo das Eliminatórias

TV Globo: TV aberta

TV aberta Sportv : TV fechada



: TV fechada Globoplay: streaming

Eliminatórias da Copa do mundo: dia e horário do jogo Brasil x Equador

Sexta-feira, 6 de setembro (06/09), às 21h (horário de Brasília).