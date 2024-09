Fã de Bento pede goleiro como titular da Seleção: ‘Alisson já foi’

Toda convocação da Seleção Brasileira surge as críticas de quem deveria estar na lista ou não. Outros discutem quem deveria ser titular ou não da Amarelinha. Já para o torcedor athleticano João Pedro, de 19 anos, não existe dúvidas. Ele quer ver o goleiro Bento e o volante Bruno Guimarães na equipe principal do Brasil.

“Eu vim ver o Bento, meu grande ídolo. Também queria ver o Bruno Guimarães, mas principalmente o Bento. Os dois fazem muita falta aqui. Essa última sequência de jogos então, se tivesse o Bruno no meio e o Bento no gol, estaríamos melhor no campeonato. O Bento é muito melhor que o Alisson. Me desculpa, mas para mim o Alisson já foi, o ciclo dele na Seleção. Para mim é o melhor goleiro do Brasil e do mundo. O Bruno não tem o que falar, é ”masterclass””, disse João Pedro que prosseguiu.

“Cara, o Bento eu sou muito fã dele. Acompanhei todas as fases dele no Athletico. Então desde que ele chegou, quando ele estreou contra o River Plate na Libertadores, até hoje quando ele está no Al-Nassr. Eu gosto muito, sou fã do cara e ver ele na Seleção Brasileira, para mim é uma realização junto com ele”, completou.

Fã de Bento também vê a Seleção Brasileira de perto pela primeira vez

Por fim, João Pedro também comentou da emoção de ver a Seleção de perto pela primeira vez. O Brasil não jogava em Curitiba há 21 anos.