Jean David é inscrito e pode estrear pelo Vasco na Copa do Brasil

Assim, sua primeira partida pode ser já nesta quinta-feira (29), quando o Cruz-Maltino volta a enfrentar o Athletico, desta vez pela Copa do Brasil. Havia sensação de ansiedade no clube por conta do prazo. O jogador tinha até esta quarta (28) para ser inscrito nas quartas de final da Copa do Brasil. Sendo assim, ele está apto também para o jogo da volta.

Como vinha atuando regularmente pelo Toluca-MEX, seu antigo clube, Jean está em condições físicas de atuar já na quinta. Ele é o quinto reforço do Vasco nesta janela de transferências. Antes dele, chegaram Souza, Philippe Coutinho, Alex Teixeira e Emerson Rodríguez.

Todos eles já estrearam, faltando apenas Jean David atuar pelo time da Cruz de Malta. O Vasco, aliás, segue no mercado em busca de reforços. As posições ainda procuradas são zagueiro (que atue pela esquerda) e um volante.

Com as chegadas de Jean e Emerson, o Cruz-Maltino ganha mais opções para as beiradas ofensivas do campo. Atualmente, o time conta com David, Erick Marcus e os próprios Jean e Emerson para jogar pela esquerda (com Coutinho, Payet e Alex Teixeira podendo cair por esse lado). Adson e Rossi são os únicos que atuam por ofício na direita, com os reforços podendo cair por este lado, assim como Rayan, centroavante de origem, mas que na maioria das vezes joga pela direita.