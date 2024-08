Caso Robinho: STF define data para analise do pedido de habeas corpus

O Supremo Tribunal Federal (STF) definiu a data do julgamento do pedido de habeas corpus do ex-jogador Robinho, preso desde março deste ano. A decisão será tomada entre os dias 6 e 13 de setembro, através de sessões virtuais. O ministro Luiz Fux é o responsável pelo caso.

O ex-jogador foi condenado na Itália após participar de um estupro coletivo contra uma jovem albanesa ocorrido em 2013, em uma boate de Milão.

O Brasil, por meio do STF, acatou o pedido da Justiça italiana para a transferência da pena em 20 de março. Desde então, Robinho segue na Penitenciária II de Tremembé (SP) para o cumprimento de nove anos de prisão