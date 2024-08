Zagueiro do Nacional, Izquierdo está na UTI após sofrer arritmia cardíaca e se encontra "estável"

De acordo com um comunicado divulgado pelo clube uruguaio, o defensor sofreu uma arritmia cardíaca. No entanto, ele se encontra em estado "estável" e permanecerá em observação.

O zagueiro do Nacional-URU, Juan Izquierdo, foi internado na UTI do Hospital Albert Einstein, no Morumbi, depois de passar mal nesta quinta-feira, durante o jogo contra o São Paulo, pelas oitavas de final Libertadores.

A cena deixou todos preocupados no estádio. Isso porque o zagueiro se desequilibrou e caiu no campo quando a bola nem estava em jogo. Naquele momento, Rafael estava se preparando para repor a bola em tiro de meta.

Izquierdo caiu desacordado aos 34 minutos da partida entre Nacional e São Paulo. Os jogadores de ambas as equipes que estavam ao redor do jogador, prontamente pediram atendimento médico. Izquierdo caiu desacordado aos 34 minutos da partida entre Nacional e São Paulo.

"Nossos pensamentos estão com Juan Izquierdo, atleta do Nacional. Fuerza, Juan. Estamos contigo", postou o clube.

Izquierdo havia entrado no intervalo do jogo e foi substituído por Emiliano Velázquez. O São Paulo publicou em suas redes sociais uma nota em apoio ao jogador. Ele deixou o estádio sob aplausos da torcida tricolor.

O Tricolor Paulista venceu o confronto por 2 a 0, com gols de Bobadilla e Calleri. Como as equipes empataram na ida por 0 a 0, o time paulista avançou para as quartas de final da Libertadores e, na próxima fase, pega o Botafogo, algoz do Palmeiras nas oitavas.

O duelo entre São Paulo e Botafogo, pelas quartas, ainda não tem data confirmada pela Conmebol. A partida deve ser disputada entre os dias 17 e 19 de setembro (ida) e 24 a 26 de setembro (volta).

Antes disso, todavia, o Tricolor tem outros compromissos pela frente. Neste domingo, o time de Luis Zubeldía recebe o Vitória, no Morumbis, em jogo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília).