Bolívar x Flamengo: horário e onde assistir ao vivo - Libertadores

Bolívar x Flamengo: após vitória, rubro-negro vai até a Bolívia para conseguir a classificação

No Maracanã, na última quinta-feira, 14, o Flamengo superou o Bolívar por 2 a 0, com gols de Luís Araújo e Léo Pereira. Agora, a equipe rubro-negra vai enfrentar os bolivianos na altitude de La Paz.

A torcida do Flamengo espera não apenas a classificação, mas também um resultado positivo, especialmente após a goleada sofrida por 4 a 1 no clássico contra o Botafogo no último domingo.

Já o Bolívar, em seu último jogo, empatou por 0 a 0 no Campeonato Boliviano contra o San Antonio Bulo Bulo. No Clausura, uma espécie de segundo turno do campeonato nacional, o Bolívar lidera com 24 pontos.