Flamengo tem retrospecto negativo em agosto. Confira!

A derrota por 4 a 1 no clássico com o Botafogo potencializou a reclamação dos torcedores do Flamengo com o atual momento da equipe. Essa, aliás, foi a terceira derrota em agosto (perdeu também para São Paulo e Palmeiras). Em cinco jogos, o Rubro-Negro teve apenas uma vitória, além de um empate. Um retrospecto de 26,7% de aproveitamento. No total, o Flamengo marcou apenas quatro gols, e sofreu sete no mês.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Essa é a primeira vez, aliás, desde abril de 2023, que o Flamengo perdeu três vezes em um mês. Em resumo, no Brasileirão, os resultados negativos fizeram com que a equipe caísse da liderança para a quarta posição na competição, perdendo, inclusive, para um concorrente direto ao título (Botafogo, atual líder).