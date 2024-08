Boca Jrs x Cruzeiro: horário e onde assistir ao vivo - Sul-Americana

O confronto terá transmissão exclusiva ao vivo no Paramount+ (streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Boca Juniors e Cruzeiro se enfrentam hoje, quinta, 15 de agosto (15/08), na partida válida pela ida das oitavas da Copa Sul-Americana. A partida será disputada no Estádio Bombonera, em Buenos Aires (ARG), às 21h30 (horário de Brasília).

Boca Jrs x Cruzeiro: dois dos maiores campeões continentais da América

Um confronto digno de final de Libertadores. Se depender da história desses clubes, essa é a definição que poderia se encaixar em um Boca Juniors versus Cruzeiro. Em retrospecto, as duas equipes se enfrentaram 14 vezes, e o time mineiro não vence os argentinos há 27 anos.

O Boca Juniors conseguiu sua vaga nas oitavas apenas após passar pelo Independiente Del Valle, já que ficou na segunda colocação na fase de grupos, atrás do Fortaleza no grupo D. Com seis títulos da Libertadores, os Xeneizes venceram a Sul-Americana em duas oportunidades - 2004 e 2005.

Já o Cruzeiro retornou às competições internacionais após cinco anos. Nesta edição da Sul-Americana, o cabuloso está invicto; no grupo B foram três vitórias e três empates, ficando na primeira colocação. Conquistando duas vezes a Copa Libertadores, apesar de conquistar outros títulos no continente, nunca venceu uma Copa Sul-Americana.