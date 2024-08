Cavani vira dúvida de última hora antes do jogo contra o Cruzeiro

Cavani se apresentou com febre no CT e é dúvida para o jogo entre Boca e Cruzeiro, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana

Grande astro do Boca Juniors, Edinson Cavani pode ser desfalque para o confronto contra o Cruzeiro. As equipes se enfrentam nesta quinta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), na Bombonera, em Buenos Aires, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana.

De acordo com o jornal “Olé”, Cavani apresentou quadro de febre nesta terça-feira (13) e não treinou. O técnico Diego Martínez terá de esperar a evolução do quadro do jogador para saber se poderá contar com o atleta.