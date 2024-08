Internacional x Juventude: horário e onde assistir ao vivo - Brasileirão

Partida do Brasileirão entre Internacional e Juventude é nesta quarta, 14, e terá transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário

O confronto terá transmissão exclusiva ao vivo no Premiere (pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Internacional e Juventude se enfrentam hoje, quarta, 14 de agosto (14/08), em duelo atrasado da sexta rodada do Brasileirão. A partida será disputada no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), às 19h30 (horário de Brasília).

Internacional x Juventude: busca de recuperação necessária do colorado

Em um confronto válido pela sexta rodada do primeiro turno, o Inter vai enfrentar pela sexta vez o Juventude em 2024. O jogo é de suma importância para a equipe colorada, visto que sua distância para a zona de rebaixamento é de apenas um ponto.

Nos confrontos anteriores, houve uma vitória para cada equipe e três empates. No entanto, em confrontos decisivos pelo Campeonato Gaúcho e pela Copa do Brasil, a equipe de Caxias do Sul saiu vitoriosa.

Vindo de uma vitória importante, o Juventude conseguiu vencer o Botafogo, atual líder do Brasileirão, e aumentou sua distância para a zona de rebaixamento. Além disso, aguarda o sorteio da Copa do Brasil para conhecer seu adversário nas quartas de final.