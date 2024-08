Palmeiras x Flamengo: horário e onde assistir ao vivo - Copa do Brasil

Partida da Copa do Brasil 2024 entre Palmeiras e Flamengo é nesta quarta, 7, e terá transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário

O confronto terá transmissão exclusiva ao vivo no Prime Vídeo (streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Palmeiras e Flamengo se enfrentam hoje, quarta, 7 de agosto (07/08), na partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2024. A partida será disputada no Allianz Parque, em São Paulo (SP), às 20 horas (horário de Brasília).

Palmeiras x Flamengo: clássico para decidir a vaga nas quartas da Copa do Brasil

Em um confronto de muita rivalidade, Palmeiras e Flamengo vão disputar a vaga decisiva para as quartas de final da Copa do Brasil no Allianz Parque. Na partida de ida, a equipe rubro-negra venceu por 2 a 0 e tem larga vantagem.

O Palmeiras, por sua vez, contará com o retorno de Estevão. Sem a sua joia, a equipe alviverde disputou cinco jogos e perdeu em três oportunidades, sendo uma delas a partida de ida contra o rival carioca nesta quarta, 7.

Há 25 anos, Palmeiras fez sequência pesada e protagonizou virada épica contra o Flamengo na Copa do Brasil; RELEMBRE