Palmeiras encara Gabigol em meio a negociações pelo atacante

O Palmeiras começa sua disputa com o Flamengo nesta quarta-feira (31), às 20h, no Maracanã, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Além da rivalidade, que só cresceu entre as duas equipes nos últimos anos, também rola um encontro entre Gabigol e o Verdão, que sonha com a contratação do atacante no ano que vem.

O Palmeiras enviou, de forma oficial, no mês de julho, um pré-contrato para o atacante e seus empresários, com todos os termos: salário, luvas, tempo de vínculo. Apesar de existir um otimismo, o atacante ainda não assinou nada. Contudo, o Palmeiras não tem pressa e não pede para Gabigol responder sobre a oferta com rapidez. O Verdão vem observando cada passo da novela do jogador com o Flamengo.