Botafogo x Internacional: onde assistir ao vivo e horário do jogo - Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo exclusiva no Premiere (pay-per-wiew). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Botafogo e Internacional se enfrentam hoje, sábado, 20 de julho (20/07), em uma partida válida pela 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), às 18h30 (horário de Brasília).

Em boa fase e na liderança do Campeonato Brasileiro, o Botafogo tem atualmente 36 pontos e se mantém isolado na primeira colocação. No seu último jogo, a equipe alvinegra venceu o vice-líder, Palmeiras, por 1 a 0, aumentando a diferença para três pontos. Atualmente, são quatro vitórias seguidas.

Em contrapartida, o Internacional vive um péssimo momento. Após um início promissor na temporada, a equipe colorada foi eliminada na Copa do Brasil e demitiu seu então técnico, Eduardo Coudet. No entanto, após a saída do argentino, o clube contratou Roger Machado, seu algoz na Copa do Brasil.

O treinador fará sua estreia justamente contra o Botafogo. No último jogo, ainda sem técnico, a equipe enfrentou o Rosario Central na primeira partida dos playoffs da Sul-Americana e acabou sendo derrotada por 1 a 0.