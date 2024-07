São Paulo x Grêmio ao vivo: onde assistir, horário e escalação

O confronto terá transmissão ao vivo exclusivamente no via pay-per-view no Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Com inícios distintos, São Paulo e Grêmio vêm para esta rodada com desejos diferentes. De um lado, o tricolor paulista busca alcançar o G-4, enquanto o tricolor gaúcho quer sair da zona de rebaixamento.

Com dois jogos a menos, o Grêmio quer se afastar do fantasma que é a zona de rebaixamento. Por conta das enchentes no Rio Grande do Sul, o clube acabou ficando para trás na tabela e tem como meta se recuperar. Atualmente, com 11 pontos, a distância para o primeiro clube fora da zona é de quatro pontos.

Vindo de quatro vitórias seguidas, o São Paulo enfrentou o Atlético-MG, que pôs fim à boa fase do time comandado por Zubeldia. Agora, estando a três pontos do G-4 e seis pontos da liderança, uma vitória dentro de casa é primordial para seguir com a boa fase.