Chelsea pretende fazer proposta por promessa do Grêmio

Promessa das categorias de base do Grêmio, Gabriel Mec, de 16 anos, já desperta o interesse do Chelsea, da Inglaterra. De acordo com o “ge”, o clube inglês já prepara uma proposta para o Tricolor pelo jovem atleta brasileiro.

Além disso, representantes do Chelsea, acompanhados do pai de Neymar, um dos empresários de Gabriel Mec, marcaram presença no CTF Hélio Dourado nesta terça-feira para acompanhar o jovem em uma partida do time sub-20 do Tricolor.