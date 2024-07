Resultado Flamengo x Fortaleza: quem ganhou o jogo? Veja placar

Flamengo e Fortaleza se enfrentam hoje, quinta-feira, 11 de julho (11/07), em jogo válido pela 16ª rodada da Série A do Brasileirão 2024. Partida foi disputada no Maracanã, Rio de Janeiro (RJ), e começou às 20 horas (horário de Brasília).

Primeiro gol foi marcado pelo Fortaleza. Wesley, contra, aos 10 minutos do primeiro tempo

Flamengo empatou com Pedro, de pênalti, aos 38 minutos do primeiro tempo

Fortaleza voltou a ficar na frente com gol de Lucero, aos 9 do segundo tempo



Flamengo x Fortaleza: como os times chegaram para o jogo pelo Brasileirão



Líder no Campeonato Brasileiro, o Flamengo busca manter o bom momento e, jogando em casa, irá confiante para o confronto contra o Fortaleza. A equipe de Tite tem atualmente 31 pontos. A vantagem para o segundo colocado deveria ser maior, mas em seu último jogo, no Maracanã, conseguiu apenas um empate contra o Cuiabá.

Já o Fortaleza contará com o retorno do volante Hércules e do meia Kervin Andrade, que volta da seleção venezuelana, e o zagueiro Kuscevic, que retorna do Chile. No último jogo, o Leão enfrentou o rival do Flamengo, Fluminense, e venceu a partida por 1 a 0.

