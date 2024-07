Vasco x Corinthians: quanto está o jogo? Veja placar final

Jogo do Brasileirão 2024 entre Vasco e Corinthians é disputado hoje, quarta (10/07); confira quanto está o jogo nesse momento

Vasco da Gama e Corinthians jogam hoje, quarta, 10 de junho (10/07), pela 16ª do Brasileirão 2024. O jogo está sendo disputado em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), e começou às 19 horas (horário de Brasília).

Já o Corinthians vem de uma derrota de 3x0 para o Cruzeiro e abre a zona de rebaixamento com 12 pontos. Caso vença o rival desta quarta, sairá da zona, já que o primeiro time fora, o Cuiabá, tem 14 pontos.

O clube carioca está em êxtase muito pelo extracampo, visto que a equipe cruz-maltina anunciou a contratação do meia Philippe Coutinho, que irá retornar para a equipe após 14 anos.

No confronto de equipes que buscam se distanciar da zona de rebaixamento, Vasco da Gama e Corinthians vão se enfrentar nesta quarta-feira, 10.

Vasco x Corinthians: onde e como assistir ao vivo à transmissão

Televisão

Premiere - para assistir, é preciso ter um plano de TV por assinatura com pay-per-view



Online

Globoplay - para assistir, é necessário ter o app baixado no celular e com assinatura do plano Combo Globoplay e Premiere

Vasco x Corinthians: escalação inicial

Vasco

Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Leo, Lucas Piton, Hugo Moura, Mateus Carvalho, Praxedes, Adson, David e Vegetti.

Corinthians

Matheus Donelli, Matheuzinho, Félix Torres, Cacá, Matheus Bidu, Raniele, Breno Bidon, Igor Coronado, Romero, Wesley e Yuri Alberto.

Horário: que horas começou Vasco x Corinthians



Hoje, quarta, 10 de junho (10/07), às 19 horas (horário de Brasília)