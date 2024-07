Vasco x Fortaleza: onde assistir ao vivo - Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Vasco e Fortaleza se enfrentam hoje, quarta-feira, 3 de julho (3/07), pela 14ª rodada da Série A do Brasileirão 2024. A partida será disputada no estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), às 20 horas (horário de Brasília).

Este será o terceiro encontro entre Leão do Pici e Gigante da Colina no ano. Anteriormente, dois empates, registrados nos duelos da terceira fase da Copa do Brasil, que culminou na eliminação nos pênaltis do Fortaleza.

Espanha treina em alta intensidade para enfrentar a Alemanha; CONFIRA



Vasco x Fortaleza ao vivo: onde assistir ao vivo à transmissão

Premiere: serviço de pay-per-view

Horário: quando será Vasco x Fortaleza



Hoje, quarta-feira, 3 de julho (3/07), às 20 horas (horário de Brasília)