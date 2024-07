Resultado Vasco x Fortaleza: quanto está o jogo? Veja placar parcial

Vasco da Gama e Fortaleza jogam hoje, quarta-feira, 3 de julho (03/07), pela 14ª rodada do Brasileirão 2024. A partida está sendo disputada no estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), e começou às 20 horas (horário de Brasília).

Retrospecto de Vasco x Fortaleza



Este será o terceiro encontro entre Leão do Pici e Gigante da Colina no ano. Anteriormente, dois empates, registrados nos duelos da terceira fase da Copa do Brasil, que culminou na eliminação nos pênaltis do Fortaleza.

Vasco x Fortaleza ao vivo: onde assistir ao vivo à transmissão

Na TV

Premiere: serviço de pay-per-view

Online

Globoplay: assinatura Globoplay + Premiere

assinatura Globoplay + Premiere YouTube do O POVO: narração sem imagens do jogo

Rádio

O POVO CBN: narração pela rádio

Horário: quando será Vasco x Fortaleza



Hoje, quarta-feira, 3 de julho (3/07), às 20 horas (horário de Brasília)