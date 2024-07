Cuiabá x Botafogo: onde assistir ao vivo - Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV fechada SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Cuiabá e Botafogo se enfrentam hoje, quarta-feira, 3 de julho (3/07), pela 14ª rodada da Série A do Brasileirão 2024. A partida será disputada na Arena Pantanal, em Cuiabá, no Mato Grosso, às 19 horas (horário de Brasília).

Para este duelo, o Glorioso não vai poder contar com o lateral direito Damián Suárez, que recebeu o terceiro cartão amarelo na partida contra o Vasco, no último sábado.

O uruguaio recebeu o cartão já na reta final da partida, logo depois de Pablo Veggeti marcar o gol do Cruzmaltino e empatar o clássico em 1 a 1. Com isso, Mateo Ponte é o favorito para assumir a vaga no duelo. (Com Gazeta Esportiva)

