Vini Jr comenta sobre cobrança por protagonismo na seleção: "Tudo requer tempo"

“Treinador novo, jogadores novos. Tudo requer tempo. É claro que a nossa torcida quer uma resposta imediata, mas vamos pouco a pouco. Com certeza no próximo jogo vamos conseguir jogar muito melhor, porque entendemos como vai ser a competição, os campos, os árbitros e os jogadores”, pontuou.

Segundo o Sofascore, Vini Jr não concluiu nenhuma das quatro tentativas de dribles realizadas no jogo, além de não ter finalizado durante o tempo em campo. Substituído por Dorival Jr na reta final, aos 26 do segundo tempo, o atacante do Real Madrid afirmou, em entrevista após a partida, que ainda há muito em que melhorar e ressaltou que a equipe ainda está se entrosando.

"Tenho feito de tudo para ajudar a equipe, mudando de posição. Tudo requer tempo, treinador novo, jogadores novos. Estou jogando numa nova posição, que é completamente diferente para mim, mas estou focado para seguir evoluindo. As pessoas querem a resposta de imediato. Não foi assim no Real, não foi assim quando estreei no Flamengo", lembrou.

Sobre a pressão de repetir as mesmas atuações e protagonismo exercidos no Real Madrid, onde é o principal jogador e autor de gols decisivos, o camisa 7 volta a afirmar que “tudo requer tempo” e que o processo foi o mesmo no clube espanhol e no Flamengo.

“As estreias sempre são jogos muito complicados, ainda mais em um campo diferente, contra uma equipe que defende muito bem. Eles colocaram todos os jogadores dentro da área. Sabemos que temos que melhorar. Eu também sei do que posso melhorar, do que posso evoluir, do que posso fazer pela nossa seleção e pelo nosso país”, completou Vini.

“Fui ganhando confiança, experiência durante os jogos, quando comecei a jogar melhor, como estou jogando agora no Real Madrid, muito melhor, sendo considerado um dos melhores do mundo depois de muito tempo. Todas as vezes que eu venho na Seleção, tem três ou quatro jogadores para me marcar. Requer tempo até me acostumar. Tenho que me adaptar sobre isso para fazer a Seleção jogar melhor. Normal que a galera queira sempre que a gente ganhe. Somos o país do futebol”, complementou.

Dorival explica substituição de Vini Jr

Fazendo sua estreia no comando da amarelinha em competições oficiais, Dorival Jr. comentou sobre as substituições, principalmente a de Vinícius Júnior. Segundo o técnico, a marcação dobrada em cima do atacante foi o principal motivo para a escolha.

“Nós colocamos (o Vini Jr.) pelo lado, não tivemos sucesso. Colocamos por dentro, também não víamos encontrando um caminho, ele estava muito bem marcado. Nós tínhamos que buscar uma solução, tentando uma mudança. O nosso time estava muito bem postado, ganhando a maioria das jogadas e, em razão de ganhar essas segundas bolas, nós estávamos apresentando um volume de jogo muito bom. Nós tivemos que fazer mudanças em peças. Tentamos várias alternativas, várias situações foram criadas, acabamos não tendo sucesso nas finalizações”, explicou o comandante da seleção.