República Tcheca domina, mas fica no empate com a Geórgia pela Eurocopa

Geórgia e República Tcheca empataram em 1 a 1 pela Eurocopa 2024 Crédito: Ronny HARTMANN / AFP

Geórgia e República Tcheca se enfrentaram neste sábado, 22, no Volksparkstadion, em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Eurocopa. Com gols de Schick, para os tchecos, e Mikautadze, para os georgianos, as equipes ficaram no empate em 1 a 1. Com o resultado, ambas as seleções conquistam seu primeiro ponto no Grupo F. Por ter um saldo de gols melhor, a República Tcheca ocupa a terceira colocação. A Geórgia aparece na lanterna. O próximo compromisso da Geórgia está marcado para quarta-feira, às 16h (de Brasília), quando enfrentará Portugal, pela terceira e última rodada da fase de grupos da Euro. No mesmo dia e horário, a República Tcheca terá duelo diante da Turquia.